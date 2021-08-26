РИАМО – 26 авг. Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы в первом полугодии 2021 года составил более 11,5 млрд рублей, что в 3,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда объем вложений составил более 3,2 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые полгода 2021 года резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в развитие экономики столицы более 11,5 млрд рублей. Это в 3,6 раза больше показателя этого же периода прошлого года – тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 3,2 млрд рублей, а также в 1,7 раза больше совокупных вложений резидентов за весь 2019 год, которые составили 6,6 млрд рублей. Всего же за 15 лет работы московской ОЭЗ инвестиции резидентов превысили 49 млрд рублей», – сказал заместитель мэра.

Компании вкладывают средства в развитие и расширение производства, модернизацию оборудования, новые разработки. Благодаря развитию и открытию новых производств город получает налоги и рабочие места.