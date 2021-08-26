РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. Еще 101 машину неотложной медицинской помощи передали в медучреждения Подмосковья, 4 из них – в Люберецкую областную больницу, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках президентского проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберецкую областную больницу переданы 4 машины неотложной помощи. В отличие от скорой, неотложка приезжает к пациенту, когда нет угрозы для его жизни: при сильной головной боли, высокой температуре, высоком давлении, при пищевых отравлениях, недомогании у людей пожилого возраста», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что всего территорию округа обслуживают 22 машины неотложной помощи, на них работают 17 бригад.

«Сейчас на медиках лежит особая ответственность – искренне благодарен главе региона за регулярную помощь системе здравоохранения городского округа Люберцы. Отдельные слова благодарности – медикам! Спасибо за ваш труд, преданность профессии, самоотдачу и выдержку», – добавил Ружицкий.