РИАМО - 26 авг. В сентябре первоклассники столичных школ смогут бесплатно посетить 17 площадок дополнительного образования, в том числе и детские технопарки. Для них проведут акцию «Первоклассный сентябрь», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«На площадках ранней профориентации для школьников бесплатно пройдут мастер-классы по самым востребованным направлениям — робототехнике, технологиям дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям и креативным индустриям», отметила заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что в 2020 году в этой акции участвовало 15 площадок, включая 10 детских технопарков. Их посетили порядка 2 тыс. человек.

«Сейчас список партнеров расширился — юных москвичей ждут в 17 организациях», — уточнила Сергунина.

Для участия в акции «Первоклассный сентябрь» следует зарегистрироваться на едином сайте-агрегаторе детских технопарков столицы, а также выбрать площадку и дату ее посещения,. После этого на электронную почту придет письмо с подтверждением посещения и указанием места и времени занятия.

В детском технопарке «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» пройдут занятия из курса юного инженера, а еще первоклассники смогут посетить мастер-классы по scratch-программированию, робототехнике и биотехнологиям.

Мастер-классы под единым названием «Мой городской дизайн» проведут в технопарке «На Зорге». Каждое из занятий буде посвящено элементам, создающим городской облик, архитектуру и дизайн.

В «Менделеев-центре» ученики смогут узнать, из чего состоят краски и пластилин, посмотреть на окружающий мир с помощью микроскопа, а еще для них подготовили эксперименты с химическими реакциями.

Детский технопарк «Вертикальный взлет» планирует показать первоклассникам химическое шоу. В рамках него дети узнают, что такое объемное прототипирование и познакомиться со scratch-программированием.

Еще в рамках акции первоклассники смогут посетить город профессий «КидБург», парк профессий «Кидзания», музей занимательных наук «Экспериментаниум» и другие интересные организации.