РИАМО - 26 авг. Двое действующих сотрудников полиции задержаны по подозрению в организации преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, сообщает пресс-служба управления собственной безопасности столичного ГУ МВД РФ.

Ранее СМИ сообщали, что в столице пресечена деятельность группы лиц, которые организовали преступную схему в сфере ритуальных услуг. Полицейские получали деньги от похоронных агентов за информацию о смерти граждан.

«Установлена причастность 2 сотрудников территориальных подразделений УВД Москвы и 3 гражданских лиц (один из них бывший сотрудник полиции) к передаче служебной информации и персональных данных граждан третьим лицам, оказывающим ритуальные услуги на территории столицы», – сообщили в пресс-службе.

По данному факту принято процессуальное решение. Указанные лица будут привлечены к ответственности при подтверждении вины.