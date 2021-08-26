РИАМО - 26 авг. Двое действующих сотрудников полиции задержаны по подозрению в организации преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, сообщает пресс-служба управления собственной безопасности столичного ГУ МВД РФ.
Ранее СМИ сообщали, что в столице пресечена деятельность группы лиц, которые организовали преступную схему в сфере ритуальных услуг. Полицейские получали деньги от похоронных агентов за информацию о смерти граждан.
По данному факту принято процессуальное решение. Указанные лица будут привлечены к ответственности при подтверждении вины.
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