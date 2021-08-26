РИАМО - 26 авг. В столице планируют комплексно реконструировать транспортно-пересадочный узел «Выхино», там создадут комфортные условия для пассажиров, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ТПУ.

«Выхино» является одним из самых крупных, эффективных и востребованных транспортно-пересадочных узлов Москвы. В то же время еще несколько лет назад он был одним из самых дискомфортных», — сказал мэр.

Он добавил, что территорию привели в порядок, но это был только первый шаг. В дальнейшем ТПУ планируют сделать комфортным для местных жителей и пассажиров.

Разгрузка ТПУ

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ТПУ «Выхино» объединяет станции Казанского направления Московской железной дороги (будущий МЦД-3), Таганско-Краснопресненской ветки подземки, наземный городской транспорт. В течение нескольких десятков лет этот ТПУ был крупнейшим в столице. Число пассажиров в сутки достигало 400 тыс. ТПУ также был одним из самых неудобных и перегруженных.

С 2011 года городские власти начали проводить мероприятия по улучшению транспортно-пересадочного узла. «Фиолетовую» ветку метро продлили в Жулебино и Котельники, благодаря чему число пассажиров в ТПУ снизилось примерно в 2 раза. Кроме того, автостанцию «Выхино» перенесли в Котельники, после открытия МЦК пассажиры электричек смогли делать пересадку на ТПУ «Андроновка».

Кроме того, открылась Некрасовская ветка метро. Также была организована акция «Время ранних», в рамках которой пассажирам дают скидки на проезд вне утреннего часа пик. Были ликвидированы рынок на Вешняковской, торговые павильоны у железной дороги. Пресекли незаконную торговлю с рук, с земли и так далее.

На ТПУ появились комфортные остановки общественного транспорта, стоянки такси. На улице Красный Казанец создали парковочные карманы, разделительные ограждения и 2 дополнительных светофора.

Дальнейшее развитие

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В рамках дальнейшей реконструкции ТПУ планируют создать дополнительные рабочие места и качественное общественное пространство для местных жителей. Так, в рамках реконструкции модернизируют станцию подземки «Выхино». Там построят надземный пассажирский терминал, пересадки будут осуществляться в теплом сухом контуре, лифты и эскалаторы будут комфортными и быстрыми.

Фронты посадки-высадки пассажиров наземного транспорта перекроют навесами. Кроме того, возведут торговый центр, многоуровневый паркинг, обустроят отстойно-разворотную площадку, плоскостной паркинг. Частично реконструируют прилегающий участок улицы Хлобыстова. Остальную территорию транспортно-пересадочного узла озеленят и благоустроят.

ТПУ реконструируют за счет инвесторов. Основные мероприятия по развитию транспортно-пересадочного узла планируют закончить в 2025 году.

Ожидается, что число пассажиров ТПУ к 2030 году не изменится и будет составлять 170-190 тыс. человек в сутки.