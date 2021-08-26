РИАМО - 26 авг. Днем в четверг в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково и в подмосковном Жуковском задержаны и отменены 44 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 4 рейса задержаны, 12 отменены. В Домодедове 17 рейсов задержаны, 7 отменены. В Шереметьеве задержали 7 рейсов, отменили 3.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержан 1 рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.