РИАМО - 26 авг. В столице пройдет фестиваль «Цветочный джем». Он откроется 1 сентября и продлится до 1 октября, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На 19 городских площадках «Московских сезонов» и еще в 16 местах появятся цветущие сады. В том числе сад будет разбит в Вешняках.

Так, на площади Революции появится русский лес с березами, соснами и елями. На переходе от Манежной площади к площади Революции разобьют липовую аллею с цветниками. В Столешниковом переулке установят перголу с глицинией и плетистыми розами. У ЦУМа, на Кузнецком Мосту, появится «Сад водных растений».

В рамках фестиваля также можно будет попробовать летние десерты и оригинальные блюда.

Фестиваль будут проводить с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

«Московские сезоны» в Вешняках

В четверг мэр столицы Сергей Собянин осмотрел площадку «Московских сезонов» в Вешняках, которая была создана в декабре прошлого года. Площадка оформлена в футуристическом стиле. Там есть ландшафтный парк, детский городок. Высажено около 370 деревьев и 720 кустарников.

Зимой на этой площадке работал каток, весной – роллердром, летом – торговая зона. На роллердроме в период с 1 мая покатались более 1,7 тыс. человек.

Сейчас эта площадка – одно из 19 мест, где проводят гастрономическую ярмарку «Лето в городе». С 29 июля по 26 августа ярмарку на площадке в Вешняках посетили свыше 3,5 тыс. человек. Ярмарка закончится 29 августа, и на смену ей откроется фестиваль «Цветочный джем».