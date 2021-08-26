РИАМО - 26 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 726 новых случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число из них - в Балашихе (77) и Химках (47), сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

46 случаев выявили в Красногорске, 34 - в Подольске, 30 - в Королеве, по 29 - в Серпухове и Одинцове, 28 - в Коломне, 26 - в Клину, 23 случая выявили в Пушкине, 20 - в Воскресенске.

За минувшие сутки 18 новых случаев зафиксировали в Жуковском, по 16 случаев - в Ступине и Наро-Фоминске, по 15 сучаев - в Ивантеевке и Долгопрудном, по 13 случаев - в Люберцах, Щелкове, Дмитрове, Богородском и Орехово-Зуевском округах и в Сергиевом Посаде, 12 - в Волоколамске, 11 - в Мытищах.

По 10 случаев выявили в Котельниках, Шатуре, Раменском округе, Можайске, Егорьевске и Реутове, 9 - в Талдоме, 8 - в Электростали, по 6 - в Дзержинском, Истре, Лыткарине, по 5 - в Домодедове, Дубне, Серебряных Прудах, Электрогорске, по 4 - в Ленинском округе, Озерах, во Фрязине и Чехове, по 3 случая - в Лосино-Петровском, Лобне, Рузе и Солнечногорске, по 2 случая - в Красноармейске, Звездном городке, Кашире, Павловском Посаде, по 1 случаю - в Зарайске, Бронницах, Краснознаменске, Луховицах и Пущине.

Ни одного случая не выявили во Власихе, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале, Черноголовке и Шаховской.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 418 118 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 690 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 357 200 человек.

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