РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. Студенческие команды Люберец встретятся на фестивале спорта 7 сентября, чтобы выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль студенческого спорта «От студзачета - к знаку отличия ГТО» пройдет на базе МУ «Дирекция спортивных сооружений» - на стадионе «Торпедо». Он начнется в 12:00. К участию допускаются команды из 8 человек от 18 до 29 лет.

Регистрацию на фестиваль можно пройти на сайте «Живу спортом».

Участников фестиваля ждут следующие виды испытаний: бег на 100 м; бег на 2 км (у женщин) и бег на 3 км (у мужчин); подтягивание из виса на высокой перекладине (у мужчин); подтягивание из виса на низкой перекладине (у женщин); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.); прыжок в длину с места толчком двумя ногами; стрельба из пневматической винтовки с опорой локтей о стол.

Адрес стадиона: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 202.