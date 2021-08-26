РИАМО - 26 авг. Изменены правила землепользования и застройки в отношении территории на юго-востоке столицы по адресу: Шоссейный проезд, вл. 16, стр. 1, 2, 4, 5. На земельном участке появятся промышленно-складские помещения, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Данные изменения утвердила Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что на участке ориентировочной площадью около 1,1 га расположено нежилое здание площадью около 1 944 кв. м. Решение ГЗК позволит осуществить развитие данной территории.

Так, инвестор может разместить здесь научно-промышленные и складские помещения суммарной площадью около 13 480 кв. м.