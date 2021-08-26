РИАМО - 26 авг. Стали известны результаты вступительной кампании в медвузы. По договорам на целевое обучение от Подмосковья поступили 500 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Программы целевого обучения дают возможность в перспективе обеспечить наши медорганизации новыми медицинскими кадрами, поскольку студенты-целевики после окончания обучения вернутся работать в наши больницы и поликлиники», – отметила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, наиболее востребованное направление среди студентов-целевиков, поступивших в медвузы, – лечебное дело.

Подмосковье на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами страны. По результатам прошедшей вступительной кампании больше всего студентов-целевиков зачислили в РНИМУ им. Н.И. Пирогова (210), Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (204) и МГМСУ им. А.И. Евдокимова (58).