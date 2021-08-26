РИАМО - 26 авг. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 1 312 человек, всего в регионе от инфекции вылечились 357 200 пациентов, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 418 118 случаев коронавируса, скончались 7 690 человек.

В медорганизациях Московской области наблюдаются и проходят лечение пациенты из столицы и других регионов РФ, а еще из-за рубежа.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно бесплатно.

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