РИАМО - 26 авг. Грядущие выходные в Московском регионе обойдутся без осадков, температура воздуха будет около 25 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В субботу ночь будет теплой, 15-16 градусов, в дневное время — около 25 градусов. В воскресенье эти показатели почти не изменятся. Ветер будет восточный, 5-10 м/сек. В целом погоду можно назвать очень комфортной», - сказала Позднякова.

Она уточнила, что в эти выходные будет повышенное атмосферное давление. Также температура воздуха будет на 4 градуса выше климатической нормы.

Начало следующей недели тоже будет теплым и комфортным.

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