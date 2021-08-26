РИАМО - 26 авг. В Подмосковье начался конкурс водителей автобусов «Лучший водитель Московской области-2021», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Старт началу соревнований дал замминистра транспорта Подмосковья Виталий Фролов. Он зачитал водителям приветственное слово от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сегодня вам предстоит нелегкая борьба. За звание лучших водителей автобусов большого и малого классов будут соревноваться участники из 15 компаний-перевозчиков. Ваша профессия очень важна для нашего региона. Ежедневно вы перевозите около двух миллионов жителей и гостей Подмосковья. Уверен, что здесь присутствуют только те, кто владеет как базовыми умениями, так и секретами мастерства. Потому желаю вам, прежде всего, удачи», - говорится в приветственном слове.

Ранее в Подмосковье определили лучших водителей автобусов «Мострансавто». Победителями конкурса стали сотрудники из Домодедова и Раменского округа.

Победители и призеры получили кубки и дипломы, а также призы от Сбербанка.