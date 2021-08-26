РИАМО - 26 авг. За минувшие сутки в Московской области подтвердили 726 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в регионе выявлено 418 118 случаев заболевания, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Жителям Подмосковья рекомендовали при появлении любых симптомов простудных заболеваний оставаться дома и вызывать врача.

Ранее в Московской области смягчили ограничения по проведению мероприятий. В частности, увеличено максимальное число посетителей на мероприятиях, проводящихся без проверки у гостей QR-кодов, подтверждающих защиту от коронавируса.

Кроме того, в регионе отметили ограничения при заселении в гостиницы, согласно которым постояльцы могли снять номер при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на Covid-19.

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