РИАМО - 26 авг. В четверг в Подмосковье заложили 25 новых школ, они появятся в 17 городских округах, передает корреспондент РИАМО.

Церемония прошла в центре управления регионом в доме правительства Московской области. В церемонии приняли участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор региона Андрей Воробьев и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Накануне учебного года мы собрались для того, чтобы провести очередное очень важное мероприятие. В рамках президентской программы <…> сегодня мы пригласили вас (родителей и детей - ред.), отвлекли от важных дел, приятных хлопот по подготовке к школе и также вице-премьера Российской Федерации (Татьяну Голикову - ред.), которая отвечает за все то, что происходит, в том числе в образовании», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор также поблагодарил руководителя образовательного центра «Сириус» Елену Шмелеву за развитие современного образования. Воробьев отметил, что «Сириус» демонстрирует заметные результаты и предоставляет возможности для ребят.

В ходе церемонии закладки учебных заведений присутствующим продемонстрировали ролик, где были показаны школы, построенные за два года.

«У нас у всех сегодня очень радостное событие. Оно проходит сразу за съездом партии «Единая Россия», заседанием Государственного совета по образованию, но и, конечно, в преддверии, наверно, самого важного дня в жизни всех наших российских семей - это начало нового учебного года, Дня знаний. И в Московской области уже стало символичным, что в преддверии такого знакового дня Московская область закладывает большие, грандиозные планы по созданию новых школьных объектов», - отметила Голикова.

Она отметила, что 1 сентября 2021 года по всей стране в школы пойдут 17 миллионов детей, а в первый класс - 2 миллиона, что больше на 90 тысяч, чем в 2020 году. В Московской области почти миллион обучающихся пойдут в школу, 115 тысяч первоклассников, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.

«Московская область - очень динамичный регион. Все, что сейчас происходит в сфере образования, по сути, беспрецедентно. <…> Действительно, за счет серьезного отношения к проектам, которые здесь ведутся, можно говорить о том, что они действительно все реализуемы, потому что скорость впечатляющая, качество высокое», - подчеркнула в свою очередь Шмелева.

Воробьев поблагодарил всех присутствующих, родителей, детей и строителей за их вклад в развитие региона.

Школы появятся в городских округах: Балашиха, Богородский, Дмитровский, Долгопрудный, Истра, Королев, Красногорск, Ленинский, Лобня, Мытищи, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Раменский, Сергиево-Посадский, Ступино, Чехов, Щелково.

В конце церемонии в фундамент будущих школ были заложены капсулы времени. Кроме того, Андрей Воробьев передал памятную капсулу Татьяне Голиковой.