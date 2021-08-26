РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В торговом центре «Орбита» Люберец 4 сентября проведут очередную выставку-пристройство кошек и котят, сообщает пресс-служба администрации округа.

Приют «КотоЛюб» приглашает горожан посетить выставку-пристройство «Возьми меня с собой!» кошек и котят из приютов Люберец. В этот день можно выбрать себе домашнего питомца (для этого необходимо взять паспорт и переноску) или просто полюбоваться животными и принести им лакомства и подарки.

На выставке будет организована развлекательная программа с музыкой, благотворительной ярмаркой в пользу животных, аквагримом и подарками.

Все питомцы спасены с улицы, обработаны от паразитов, ухожены, здоровы, привиты, умеют пользоваться лотком. Взрослые животные стерилизованы. Чтобы помочь кошкам и котятам из приютов, жители Люберец могут передать корм (сухой и влажный), игрушки, медикаменты, препараты от паразитов. Также будет актуальна финансовая помощь.

ТЦ находится по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №366, 1 этаж.