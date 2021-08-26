РИАМО - 26 авг. В Москве выздоровели после коронавируса еще 2463 пациента, общее число вылечившихся увеличилось до 1 436 829, сообщает столичный оперштаб.

В городе за сутки скончались 54 пациента с положительным тестом на коронавирус, всего с начала пандемии - 27 193 человека. За сутки госпитализированы 494 заболевших. На ИВЛ находится 281 пациент.

За прошедшие сутки в мегаполисе выявили 1712 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в Москве зарегистрирован 1 5560 501 случай заболевания.

В столице продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В городских поликлиниках можно пройти не только вакцинацию, но и ревакцинацию. Третью прививку рекомендуют делать после того, как пройдет полгода после введения первого компонента вакцины.

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