РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 авг. В городском округе Мытищи все офисы МФЦ вернулись к работе в обычном режиме, сохраняя перерывы на санитарную обработку, сообщается на сайте администрации горокруга.

Работа офиса в торговом центре «4Daily» на улице Мира, строение 32/2 и связь через колл-центр восстановлены. Введенная ранее предварительная запись для посещения невакцинированным гражданам не является обязательной. Обязательным остается масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Офисы по улице Карла Маркса, дом №4А и улица Мира с 32/2 (ТЦ «4Daily») работают с 08:00 до 20:00 с перерывами на санобработку - 11:00 - 11:30 и 16:00 - 16:30. ЦМФЦ и Окна для бизнеса в здании администрации (Окна для бизнеса всегда по предварительной записи) работают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница - с 08:00 до 15:45 с перерывами на санобработку с 13:00 до 13:45.

ТОСП Марфино по адресу: село Марфино, улица Зеленая строение 10 и ТОСП Пирогово по адресу: поселок Пироговский, улица Пионерская дом 4А работают с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница - с 08:00 до 16:45 с перерывом на санобработку с 13:00 до 13:45.

Связаться с работниками МФЦ можно по телефону: 8(800)550-50-30 - общая горячая линия губернатора Московской области по всем вопросам, далее 3 - линия МФЦ, далее 52223 - добавочный МФЦ Мытищи. Либо посредством электронных сервисов: «Обратная Связь» - obratnayasvyaz@mfcmmr.ru; электронная почта mfc-mytishimr@mosreg.ru; в официальных аккаунтах социальных сетей.

Для удобства и экономии времени при посещении МФЦ рекомендуется оформлять предварительную запись. Предзапись можно оформить на Региональном портале государственных услуг uslugi.mosreg.ru (РПГУ). Инструкцию по оформлению предварительной записи можно посмотреть по ссылке.