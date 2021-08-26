РИАМО - 26 авг. Несколько факультетов МГУ и региональные вузы объявили о дополнительном наборе абитуриентов. Эксперты считают, что это произошло из-за отмены второй волны зачисления в вузы, пишет «Коммерсант».

Факультеты журналистики, психологии, философии, юридический и географический МГУ объявили дополнительный набор на платные места. При этом в пресс-службе МГУ отметили, что «никаких изменений в датах приема на внебюджетное обучение нет».

Дополнительный набор объявили Иркутский госуниверситет, Севастопольский госуниверситет, Воронежский государственный технический университет.

Еще ряд вузов Москвы объявили дополнительное зачисление. Такая процедура происходит, если поступивший абитуриент по какой-либо причине отзывает документы. В таком случае на освободившиеся места зачисляют тех, кто не мог пройти по баллам в период основного конкурса.

В частности, дополнительное зачисление объявили МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ. При этом часть вузов предлагает абитуриентам и бюджетные места.

Ранее зачисление происходило в 3 этапа. Сначала в вуз зачисляли победителей школьных олимпиад и обладателей иных льгот. Затем по результатам ЕГЭ. А если поступившие в вуз по каким-то причинам забирали документы, то во вторую волну могли поступить недобравшие баллы.

В текущем году вторая волна зачисления в вузы была отменена. Вместо этого российское Минобрнауки увеличило число доступных направлений подготовки: выпускники могли попробовать поступить на 10 факультетов в одном вузе, а раньше максимум на 3.

«Особенности приемной кампании 2021 года привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов»,— пояснил ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев.

Он уточнил, что на сегодняшний день ситуация уже исправляется, абитуриенты остаются зачисленными только в одном вузе. В результате этого в части вузов возникают вакантные бюджетные места.