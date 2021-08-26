РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 авг. В городском округе Дзержинский задержали мужчину, подозреваемого в хранении более 120 г героина, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Люберецкое» задержан 35-летний житель Сергиева Посада, подозреваемый в хранении наркотических средств. Злоумышленник при виде сотрудников полиции выбросил на проезжую часть сверток, находящийся в руках, после чего и был задержан. Он пояснил, что данный сверток нашел на территории Дзержинского через закладку.

В ходе осмотра участка местности полицейские обнаружили черный сверток с неизвестным веществом. Изъятое было направлено на исследование, по результатам которого установлено, что его содержимое является наркотическим средством – героином общей массой 123,8 г.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Люберецким городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.