РИАМО - 26 авг. «Мосинжпроект» укрепил позиции в перечне крупнейших строительных компаний мира, компания поднялась на 9 позиций, заняв 114 место, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Всего в списке представлено 250 крупнейших строительных компаний мира. Речь идет о международном рейтинге ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что позиция компании улучшилась относительно прошлого года. Такой результат в престижном международном рейтинге подтверждает высокий уровень и конкурентоспособность фирмы. Это важно для инициатив компании по выходу на международные рынки.

Рейтинг учитывает основные финансовые и профессиональные показатели фирмы за 2020 год. Отмечают денежные показатели, профессионализм сотрудников, реализованные объекты, объем новых контрактов.

Кравцов добавил, что «Мосинжпроект» активно внедряет цифровые технологии, лучшие мировые практики в области управления и охраны труда.

«Это помогает компании отвечать на глобальные вызовы рынка, развиваться и двигаться вперед», — подчеркнул Кравцов.

«Мосинжпроект» также занял 138-е место в списке крупнейших проектных компаний мира ENR’S 2021 Top 150 Global Design Firms, в котором оценивают конкурентоспособность строительных фирм и проектировщиков. Результаты каждый год публикует журнал Engineering News-Record (ENR), который пишет о строительстве и издается в США с 1874 года.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» не раз добивался признания на международной арене. Так, ранее значимые проекты холдинга трижды выходили в финал конкурса MIPIM Awards, а два объекта — парк «Зарядье» и Дворец гимнастики в Лужниках — становились победителями MIPIM Awards. В 2021 году в финал MIPIM Awards вышел проект московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское».

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что «Мосинжпроект» с успехом подтвердил международную квалификацию для участия в тендерах на проектирование и строительство проектов рельсового транспорта в Турции и Израиле.

«Уверен, что с тем уникальным опытом специалистов, полученным при реализации транспортных проектов в Москве, инжиниринговый холдинг готов к работе не только на национальном рынке, но и за пределами нашей страны», – подчеркнул заммэра.

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