РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 26 авг. Госжилинспекция Московской области помогла собственникам вернуть более 1 миллиона рублей переплаты по коммунальным счетам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В текущем году по официальным обращениям жителей городского округа Котельники Госжилинспекция организовала 5 документарных проверок корректности начислений управляющими организациями платы за ЖКУ. Выдано 4 предписания о необходимости проведения перерасчетов. В ходе контрольных проверок их исполнения инспекторами зафиксировано, что общая сумма возвращенных за отопление средств составила около 1,1 миллиона рублей.

Глава областного надзорного ведомства Ольга Федина порекомендовала при выявлении неточностей в счетах за коммунальные услуги обращаться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию в случае заключения с ней прямых договоров.

«Заявителю должны немедленно выдать документы, содержащие правильно начисленные платежи и, по его желанию, заверенные подписью и печатью руководителя. Если же организации отказываются исправлять ошибку в платежке или не желают возмещать переплату, имеет смысл написать официальное обращение в Госжилинспекцию», – подчеркнула Федина.

Сделать это можно одним из трех способов: через портал ГИС ЖКХ при условии регистрации на сайте Госуслуг, через форму обратной связи на сайте с обязательной регистрацией в ЕСИА или Почтой России по адресу: Одинцовский городской округ, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1 километр. Рублево-Успенского шоссе, дом №1А.