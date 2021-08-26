РИАМО - 26 авг. Инвестор планирует реорганизовать территорию бывшей промышленной зоны «Кунцево» в рамках проекта «Индустриальные кварталы», до 2032 года там появится микрорайон с двумя детскими садами и поликлиникой, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Площадь реорганизуемого участка составляет 16 гектаров, он расположен между Молодогвардейской и Бобруйской улицами.

«Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тысячи квадратных метров и поликлиники на 170 посещений в смену. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тысячи рабочих мест», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также рассказал, что инвестор вложит в проект более 100 млрд руб., а ожидаемый бюджетный эффект составит 586 млн руб. в год. Реорганизация бывшей промзоны подразумевает возведение на ее территории более 610 тыс. квадратных метров недвижимости - четверть из них будет нежилой. Около 160 тыс. квадратных метров будет построено по программе реновации.

«Индустриальные кварталы»

В начале лета этого года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании «Главстрой» Андрей Васильев подписали договор о комплексном развитии территории бывшей промышленной зоны «Кунцево».

Комплексное развитий территорий бывших промышленных зон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» даст городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн руб. поступлений в бюджет. Суммарный объем инвестиционных вложений в проект составит более 7 трлн руб.

«Индустриальные кварталы» - проект правительства Москвы по комплексному развитию территорий (КРТ). Проект призван застроить неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в столице заключили летом 2020 года — это проект комплексной реконструкции территорий производственной зоны «Октябрьское поле» общей площадью в 5,92 гектара. Вложения инвесторов в развитие промзоны составят около 14 млрд руб., бюджетный эффект — около 1,8 млрд руб. Срок реализации проекта рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует закончить строительство до 2024 года.

Осенью 2020 года в Москве состоялся первый в России аукцион на право заключения договора КРТ, по которому реорганизуют участок в промзоне «Коровино» на севере столицы.

В этом году на XXIV Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание еще двух договоров КРТ производственных зон по инициативе правообладателя. По ним, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» реконструируют промзону «Кунцево» и еще один участок в промзоне «Коровино», которые находятся на западе и севере Москвы соответственно.

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