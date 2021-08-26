РИАМО - 26 авг. За минувшие сутки в столице подтвердили 1712 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрирован 1 560 501 случай заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе проводится масштабная вакцинация населения от Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

За сутки в России выявлено 19 630 новых случаев Covid-19, умерли 820 человек, выздоровел 19 661 пациент.

Всего с начала пандемии с стране зафиксировано 6 824 540 случаев коронавирусной инфекции, скончались 179 243 Covid-пациента, выздоровели 6 092 818 человек.

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