РИАМО - 26 авг. Строительная готовность станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет более 70%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На станции БКЛ «Сокольники» завершаются монолитные работы, а также возведение внутренних стен и перегородок», — рассказал Андрей Бочкарёв.

Глава Строительного комплекса напомнил, что станция «Сокольники» входит в состав строящейся части северо-восточного участка Большого кольца, который также включает станции «Рижская» и «Марьина Роща». Общая строительная готовность этого участка составляет 72%.

«На этом участке практически завершены земляные и горнопроходческие работы, ведется монтаж инженерных систем: трубопроводов, воздуходувов, кабеля и оборудования, а также отделка», — уточнил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является оператором программы развития Московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что строящаяся станция «Сокольники» включает два вестибюля и пересадку на действующую станцию «Сокольники» «красной» ветки метро.

«Основные конструкции первого вестибюля с пересадкой готовы более чем на 80%. Работы по сопряжениям строящейся и действующей станций планируется выполнить до конца года. В связи с близостью к действующему участку метрополитена на объекте строительства ведется круглосуточный мониторинг», — отметил Юрий Кравцов.

Генеральный директор холдинга добавил, что параллельно на станции монтируются инженерные системы, а общая готовность архитектурной отделки станции составляет порядка 50%.

Ранее строители приступили к устройству декоративных элементов на путевых стенах строящейся станции «Сокольники». Оформление посвящено строительству первых станций столичной подземки. На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40-50-х годов.

Северо-восточный участок БКЛ включает 6 станций: «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники» в настоящее время строятся, а «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная» уже открыты для пассажиров — временно в составе Некрасовской линии метро.

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