РИАМО - 26 авг. Четыре детских сада нового формата откроют в 2021 году в Ленинском округе. Один - в ЖК «Усадьба Суханово» и 3 - в Видном, сообщает пресс-служба администрации округа.

Создание мини-садов в рамках пилотного проекта губернатора Московской области позволит в краткосрочной перспективе решить проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях в тех территориях муниципалитета, где вопрос стоит наиболее остро.

«Это не означает, что мы не будем строить полноценные сады: в ближайшие годы при поддержке областного правительства мы планируем значительно нарастить темпы строительства социальной инфраструктуры», - пояснил глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

Режим работы, формат занятий с детьми и плата за присмотр и уход за ребенком в мини-садах ничем не будет отличаться от обычных садов. Такие учреждения создаются как альтернативный вариант с сохранением места в очереди в приоритетные ДОУ.

В настоящее время прорабатывается вопрос открытия еще 6 мини-садов в Ленинском округе.