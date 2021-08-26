РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В Центре культуры и семейного досуга Томилина Люберец 28 августа пройдет интерактивная программа и выступления, сообщается в группе теруправления «Томилино-Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте».

В 11:30 в Центре культуры и семейного досуга в Томилине стартует выступление духового оркестра «Томибэнд». Далее гостей ждут показательные выступления коллективов, презентации клубных формирований и экскурсии.

С 13:00 до 14:00 пройдет интерактивная программа для детей, а с 14:00 - концерт. В 16:00 начнется Тик-Ток вечеринка. В 17:00 можно будет поучаствовать в квизе по мультфильмам. С 20:00 до 02:00 пройдет всероссийская акция «Ночь в кино».

Вход на мероприятия свободный. Центр находится по адресу: Томилино, улица Пушкина, дом №34.