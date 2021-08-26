РИАМО - 26 авг. В Подмосковье отменены ограничения при заселении в отели, согласно которым постояльцы могли заселиться при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее в подмосковные отели можно было заселиться более чем на 3 суток только при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или соответствующего QR-кода, при наличии подтверждения о перенесенной за последние полгода инфекции (или при наличии соответствующего QR-кода).

Ранее пресс-служба комитета по туризму Подмосковья сообщала, что в регионе за полгода открыли порядка 30 объектов туристической индустрии. Среди них кафе, рестораны, пляжи и отели в нескольких округах.

До конца лета в области заполнено свыше 90% коллективных средств размещения – гостиниц и отелей.

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