РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. В подмосковном Подольске разыскивают свидетелей ДТП, в результате которого водитель сбил велосипедиста и скрылся, сообщает ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Авария произошла в 00:30 в четверг на улице Литейная, напротив дома №13В (перекресток улиц Литейная и Индустриальная). Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на велосипедиста – мужчину, после чего скрылся с места ДТП. В результате наезда велосипедист получил травмы.

Очевидцев просьба обращаться по телефону: 8(496)757-16-16 в отдел розыска, либо по номерам 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38 в дежурную часть.