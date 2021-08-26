РИАМО - 26 авг. В Подмосковье увеличили максимальное число посетителей на мероприятиях, которые проводятся без проверки у гостей QR-кодов, подтверждающих защиту от Covid-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Теперь проведение спортивных, развлекательных, культурных и других очных мероприятий в помещениях без проверки QR-кодов у посетителей возможно, если максимальное число гостей составляет 100 человек (ранее было 50 человек). Проведение аналогичных мероприятий на открытом воздухе возможно теперь, если максимальное число посетителей составляет 1 тыс. человек (ранее было 500 человек).

Данные ограничения не применяются в случае, если у всех посетителей будут QR-коды.

QR-код подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенную инфекцию в течение последних 6 месяцев. Получить QR-код можно на портале госуслуг.

С 19 июля в Подмосковье были отменены ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования.

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