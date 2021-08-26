РИАМО - 26 авг. Российский Минтруд планирует изменить правила начисления соцвыплат на детей от 3 до 7 лет, женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям, пишет газета «Известия».
Замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина отметила, что изменения коснутся имущества, принадлежащего людям, которые претендуют на соцпомощь.
По ее словам, на сегодняшний день семьи с 2 автомобилями на нее рассчитывать не могут, а по новым правилам власти не будут учитывать машины, если они в розыске или под арестом.
Баталина добавила, что данные изменения стали ответом на обращение «Совета матерей». Их планируют снести в российское законодательство до конца года.
На сегодняшний день в России пособия на детей от 3 до 7 лет варьируются в зависимости от доходов семьи, выплаты могут составлять от 50 до 100% от величины прожиточного минимума, который в регионе страны.
Размер выплат для женщин, которые встали на учет по беременности в ранние сроки, и родителей, в одиночку воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет, составляет 50% от прожиточного минимума в регионе.
Чтобы такую помощь получали действительно нуждающиеся семьи, при определении уровня их доходов учитывается движимое и недвижимое имущество, а еще сбережения в банках.
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