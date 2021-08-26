РИАМО (РЕУТОВ) - 26 авг. Детский сад «Колокольчик» в Реутове вошел в топ-10 лучших дошкольных образовательных учреждений Подмосковья в 2021 году, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Детский сад №11 «Колокольчик» вошел в итоговый лист областного конкурса «Лучший детский сад среди образовательных организаций Московской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 2021 году». Кроме него в список вошли еще 9 детских садов региона», - отмечается в сообщении.

Глава Реутова Станислав Каторов поздравил педагогический коллектив с этим событием.

«Это результат честного и творческого подхода к своему делу и любви к профессии. Желаю новых побед!», - сказал Каторов.

На сегодняшний день в Реутове открыты 19 детских садов, 11 школ, гимназия и два учреждения дополнительного образования.