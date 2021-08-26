РИАМО - 26 авг. В четверг в подмосковном Красногорске с 15:00 до 17:00 будет закрыт проезд для автомобилей по улице «Аникеевка – Нахабино» с 1,3 по 3,6 километр, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ограничения движения связаны с проведением велопробега, с которого начнется акция «Месячник отказа от автомобиля» в рамках всероссийского экологического марафона «Дни зеленых действий».

Минтранс Подмосковья принес извинения за доставленные неудобства и рекомендовал водителям учитывать информацию при поездках.