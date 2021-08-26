РИАМО - 26 авг. «Ростелеком» установил уже 1 515 камер видеонаблюдения на избирательных участках на территории Подмосковья. Работы выполняются в соответствии с установленным графиком, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.

Во время выборов круглосуточным видеонаблюдением будет охвачено 3 982 избирательных участка и 64 территориальных избирательных комиссий Московской области. Кроме того, на 117 участках будет производиться видеорегистрация.

Трансляция выборов будет вестись круглосуточно три дня голосования и две ночи первого и второго дней.

Выборы в РФ пройдут с 17 по 19 сентября. В Московской области жители выберут депутатов Госдумы, Московской областной думы, а также состоятся выборы в органы местного самоуправления.

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