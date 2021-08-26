РИАМО - 26 авг. Суд арестовал 54-летнюю сотрудницу пансионата по уходу за пожилыми людьми, которую подозревают в нанесении побоев нескольким постояльцам, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, санитарка специализированного дома по ухода за престарелыми допускала в отношении своих подопечных жестокое обращение. Ее действия засняли на видео, которое затем опубликовали в СМИ.

В ходе допроса санитарка признала свою вину и созналась в содеянном.

На сегодняшний день специалисты продолжают проведение комплекса следственных действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы по данному делу.

С участием подозреваемой провели проверку показаний на месте инцидентов. Кроме того, в рамках дела были допрошены потерпевшие. Также планируется назначение судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертиз.