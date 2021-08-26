РИАМО - 26 авг. В Москве продолжают воплощать в жизнь программы для повышения качества медпомощи, одной из самых важных среди них является онкологическая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За последние два года мы внедрили новый Московский стандарт онкологической помощи и обеспечили преемственность ведения пациента на всех этапах – от постановки диагноза до лечения и последующей реабилитации», - написал Собянин в своем личном блоге.

По его словам, для того, чтобы определить оптимальную тактику лечения онкопациента, требуется провести сложнейшие анализы. Для этого в онкоклиниках города развернули 6 централизованных патоморфологических лабораторий. В прошлом году там сделали более 400 тыс. морфологических исследований и около 100 тыс. имунно-гистохимических и молекулярно-генетических исследований новообразований.

В позапрошлом году столица стала первой в стране, кто внедрил расширенные стандарты лекарственной терапии по 6 локализациям рака. В это число попали меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого.

«На эти злокачественные новообразования приходится порядка 80% онкологических диагнозов в Москве, в случае которых показана лекарственная терапия», - добавил мэр.

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