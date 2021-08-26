РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 авг. Победителей V Международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» выбрало жюри в Дзержинском, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе Союза деятелей музыки, кино и телевидения.

В студии были президент кинофестиваля Сергей Переверзев, члены жюри - актриса Елена Скороходова и кинорежиссер Сергей Самарский.

Недельный хронометраж кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» включал в себя оффлайн-показы авторских работ на конкурсных площадках, встречи с авторами фильмов, обсуждение кинематографических новинок. Всего выбрали 21 победителя в четырех разделах - «Видеоклипы», «Телеочерки», «Короткометражные фильмы», «Музыкальные», «Полнометражные» и «Документальные».

Каждый победитель был удостоен своей почетной номинации.