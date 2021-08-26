РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 13-летнего мальчика, без вести пропавшего в Подольске четыре дня назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропал Мухаммадисо Подабонов 2007 года рождения. С 22 августа его местонахождение неизвестно.

Рост мальчика 165 см, телосложение спортивное, волосы черные, очень коротко подстрижены, глаза карие. На нем были синие джинсы, черный джемпер на молнии, белая длинная рубашка.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь волонтеров в розыске.