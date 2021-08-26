РИАМО - 26 авг. Подмосковные следователи проверяют данные СМИ об отравлении 10 детей в доме отдыха в Истре, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Предполагается, что дети в возрасте от 8 до 16 лет надышались пороховыми газами при запуске фейерверков. В дом отдыха они прибыли на сборы школы танцев.

В настоящий момент здоровью детей ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее подмосковная прокуратура начала проверку по факту отравления ребенка в санатории «Курорт Новая Истра» в городском округе Истра.