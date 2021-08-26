РИАМО - 26 авг. В столице пресечена деятельность группы лиц, которые организовали преступную схему в сфере ритуальных услуг. Они навязывали горожанам дорогостоящие услуги по захоронению, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В рамках расследования было установлено, что сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово столицы в течение длительного времени регулярно получали вознаграждение в виде крупной сумы денег от представителей ритуального агентства за информацию о вызовах полиции по фактам смерти или наличия признаков летального исхода.

Данные сведения бизнесмены использовали для телефонных звонков представителям умершего и оперативного прибытия агента ритуальной компании по адресу, где скончался человек. Предприниматели навязывали родственникам умершего дорогостоящие услуги по захоронению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статья «Получение взятки» и «Дача взятки».

В результате оперативно-разыскных мероприятий организатора преступной группы задержали при попытке пресечения государственной границы страны. Он пытался скрыться в Украину. Всего задержано 5 человек.

В ходе проведенных обысков в офисе похоронной фирмы были изъяты доказательства преступной деятельности, в машине руководителя компании нашли поддельный пропуск с символикой УФСБ России по Москве и Московской области.

Задержанных заключили под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по уголовному делу продолжаются.