РИАМО - 26 авг. Рабочие завершили ремонт Бережковской набережной в столице, скоро начнутся работы на Лужнецкой набережной, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что после этого будут обновлять швы на набережных Тараса Шевченко, Пречистенской и Кремлевской.
Расшивка швов набережных проводится раз в 5 лет.
«Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений. Со временем материал швов разрушается, чаще всего это происходит из-за того, что в нем прорастает трава», - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что данные разрушения могут привести к смещению гранитных плит на набережной и даже к их выпадению.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии