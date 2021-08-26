РИАМО - 26 авг. Рабочие завершили ремонт Бережковской набережной в столице, скоро начнутся работы на Лужнецкой набережной, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаются сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки набережных, до середины ноября планируется отремонтировать более 240 тыс. погонных метров», - сказал Бирюков.

Он отметил, что после этого будут обновлять швы на набережных Тараса Шевченко, Пречистенской и Кремлевской.

Расшивка швов набережных проводится раз в 5 лет.

«Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений. Со временем материал швов разрушается, чаще всего это происходит из-за того, что в нем прорастает трава», - пояснил Бирюков.

Он подчеркнул, что данные разрушения могут привести к смещению гранитных плит на набережной и даже к их выпадению.