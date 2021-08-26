РИАМО - 26 авг. В следующем году в столице повысят расходы на закупку современных препаратов от онкозаболеваний, еще в городе создают механизм оценки эффективности новых препаратов от рака, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2022 году мы еще раз увеличим расходы на закупку современных лекарств и обеспечим ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака», - написал Собянин в своем личном блоге.

Вместе с лучшими врачами-онкологами в Москве создается механизм оценки эффективности новых лекарств. Самые эффективные будут добавлены в стандарты лечения.

«Надеюсь, что сегодняшнее решение по расширению лекарственной терапии даст надежду на лучший исход тысячам москвичей, столкнувшимся с одним из самых тяжелых испытаний», - добавил мэр города.