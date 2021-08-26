РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 авг. В подмосковном Дзержинском почти 50 многоквартирных домов остались без горячей воды из-за аварии при испытаниях, сообщил глава округа Сергей Будкин.

Авария произошла накануне поздно вечером.

«При проведении температурных испытаний на ТЭЦ-22 произошло повреждение теплоносителя на трассе. В результате без горячей воды остались потребители ЦТП-5, ЦТП-6 и ЦТП-8, то есть 48 домов», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Коммунальные службы уже приступили к устранению последствий аварии. Будкин добавил, что процесс восстановления очень трудоемкий.

«Ориентировочный срок восстановления - в четверг к 20:00», - заключил Будкин.