РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Полицейские в Подольске задержали водителя автомобиля, подозреваемого в сбыте около 530 свертков с наркотиками, сообщила пресс-служба УМВД России по городскому округу Подольск.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Подольску задержали на Высотной улице 38-летнего жителя Москвы, подозреваемого в сбыте наркотиков. На маршруте патрулирования полицейские остановили автомобиль отечественного производства, нарушивший правила дорожного движения, в котором находились два человека. При просьбе сотрудников полиции предоставить документы, водитель неожиданно нажал на педаль газа и попытался скрыться. В результате погони один из мужчин был задержан, пассажиру удалось убежать.

В ходе личного осмотра задержанного обнаружили и изъяли шесть свертков с порошком белого цвета. При досмотре транспортного средства под капотом и обшивкой задней двери автомашины правоохранители изъяли 529 свертков с аналогичным веществом. По результатам химического исследования установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 1 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание возможного соучастника преступления.