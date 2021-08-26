Александра Наумова из подмосковных Химок в 14 лет стала чемпионкой Москвы по пауэрлифтингу. Ее родная сестра Марьяна Наумова почти 10 лет назад громко заявила о себе в этом виде спорта и популяризировала его среди подростков. Сегодня Александра не единственная школьница, которая на соревнованиях жмет штангу лежа. Обозреватель РИАМО пообщалась с юной штангисткой и узнала, как добиться успеха в «мужском» виде спорта.

– Саша, пять лет назад мы общались с твоей сестрой Марьяной, которая рассказывала, как встречалась со Шварценеггером. Ты пошла по ее стопам?

– Если смотреть по виду спорта, то можно так сказать. Хотя Марьяна начала тренироваться в десять лет, а я на четыре года позже, и понимаю, что на такие веса, как когда-то Марьяна, вряд ли выйду. В 14 лет Марьяна выжала уже 100 килограммов, затем она надела «жимовую майку» – это специальная экипировка, в ней проводятся отдельные зачеты на соревнованиях – и в ней в 15 лет на турнире «Арнольд Классик» в США выжала 150 килограммов.

Результаты моей сестры в таком возрасте до сих пор никто не повторил и, я думаю, долго еще не повторит.

Интерес к этому виду спорта нам привил отец. Можно сказать, что мы пошли по его стопам. Он начал тренироваться до армии – тогда это просто называлось «ходить в качалку». Вернувшись из армии, он уже увлекся конкретно пауэрлифтингом. Сначала это были такие упражнения, как приседания со штангой и становая тяга, а затем он перешел на жим (это самое популярное упражнение пауэрлифтинга, на соревнованиях в зачетах по жиму всегда больше всего участников). Отец – чемпион России и призер чемпионата мира по версии федерации IPL (это небольшая американская федерация). Когда Марьяна принимала участие в «Арнольд Классик», недалеко проходил чемпионат мира по версии IPL, в нем участвовал отец и занял второе место. Но тогда у него было много свободного времени и другая работа, он мог уделять тренировкам намного больше времени, чем сейчас.

фото из личного архива Александры Наумовой

– Помнишь, когда первый раз попробовала занимается пауэрлифтингом?

– В мае 2020 года, когда был карантин. Мы с папой были на даче, и он предложил мне попробовать поднять пустой гриф, потому что ему стало интересно, смогу ли я. Сперва я долго отказывалась, боялась, что не смогу, да и особо не хотела, но потом попробовала и мне понравилось само ощущение жима штанги.

На тот момент отец собрал жимовой лежак и все оборудование для тренировок в нашем дачном домике: он сам там тренировался, иногда приезжала заниматься Марьяна, а с мая 2020 года подключилась и я. У нас был абонемент в фитнес-клуб, но тогда они были закрыты, так что мы тренировались в «дачном зале».

– Как проходят твои тренировки?

– Мой главный тренер – папа, иногда тренироваться мне помогает Марьяна. В работе со мной отец использует свои записи, которые он вел, тренируя Марьяну, но переделывает эти планы под меня. В основном мы тренируемся на даче, так как отец много работает и у него не всегда хватает времени на зал.

Начинается все с разминки – головы, спины, рук и ног. Обычно я делаю наклоны и приседы. Затем занимаемся непосредственно на жимовом лежаке. Я делаю разные виды жима – это и просто жим лежа, и жим лежа с резиной (это когда гриф штанги резиновыми жгутами привязывается к лавке для дополнительного утяжеления), и жим лежа с паузой. У меня чередуются тяжелые и легкие тренировки – на тяжелых я делаю мало повторений, задача – поднять больший вес, а легкие тренировки – это маленькие веса, которые нужны, чтобы прокачать по мышцам кровь. Когда это делается, мышцы лучше отдыхают и восстанавливаются перед тяжелой тренировкой. Потом я гантелями отдельно тренирую плечи и руки.

фото из личного архива Александры Наумовой

– Расскажи про первые соревнования. Ты сильно волновалась?

– Мои первые соревнования по пауэрлифтингу проходили 24 сентября 2020 года, это был открытый чемпионат Москвы, проводившийся ФПР (федерация пауэрлифтинга России). Конечно, было волнительно, но интересно.

Мне кажется, что для первого раза у меня были хорошие результаты: сначала я выжала 40 килограммов, затем 42,5 и 45 – и заняла первое место в своей категории «юниоры» до 56 килограммов.

Меня удивило, что на соревнованиях было много девочек, некоторые даже моложе меня. Как я слышала, именно моя сестра в свое время стала примером для родителей подростков. Увидев Марьяну по телевизору, многие тоже захотели отдать детей в этот спорт, хотя раньше детей в пауэрлифтинге были считанные единицы.

– Есть стереотип, что пауэрлифтинг – мужской вид спорта. Сталкивалась ли ты с такими предубеждениями? Что думают о твоем увлечении твои родственники, друзья?

– Папа и Марьяна – единственные, кто меня не отговаривал от этого вида спорта. Все остальные родственники были против. Я не спорю ни с кем, просто тренируюсь и все. Думаю, очень многое зависит от родителей и примера. Если бы мой папа, например, стрелял из лука, думаю, он бы нас с Марьяной научил и этому.

Мои друзья по-разному реагируют на увлечение пауэрлифтингом, но чаще всего просто удивляются. Учителя тоже удивляются, а мальчишки иногда пытаются со мной соревноваться по силе. Это прикольное ощущение, оно мне скорее нравится.

Что касается стереотипа о мужском виде спорта, то я сама пока не была в ситуации, когда мне говорили, что пауэрлифтингом могут заниматься только мужчины. Но мне вообще не нравится, когда что-либо судят по гендеру: если мальчик – то якобы обязан заниматься чем-то силовым, а девочка – балетом или гимнастикой... Например, в спортивной гимнастике, которая считается женским видом спорта, такие страшные нагрузки, что не выдержит ни один мужик.

– Ты говорила, что в пауэрлифтинг в последнее время пришло много девочек-подростков. Расскажи, какие это девочки? Какими качествами они должны обладать, чтобы заниматься этим видом спорта?

– Сейчас в этом виде спорта есть и девочки, и взрослые женщины. Фигуры у всех разные: у кого-то очень накачанная и спортивная фигура, у кого-то – худоба. Из личных качеств в пауэрлифтинге нужны выносливость, любовь к своему делу и умение ставить и достигать своих целей. Мне лично это очень сложно делать, я признаюсь. Отец меня много лет заставляет и учит вести дневник, например.

– А Марьяна помогает тебе с тренировками – дает ли советы, наставления, делится лайфхаками?

– Марьяна всегда помогала мне во всех видах спорта и до сих пор иногда помогает. Редко, но делится советами, как лучше жать, что нужно сделать, чтобы ничего не мешало. Тренируемся мы с ней вместе часто, но мне комфортнее заниматься одной, когда я полностью настраиваюсь на тренировку.

Я очень горжусь Марьяной. Кроме спорта, она занимается общественной деятельностью, они с отцом много лет помогают школам Донбасса, приезжают в прифронтовые районы, привозят подарки в школы, оборудуют спортивные залы и проводят соревнования среди ребят там.

В этом году я впервые ездила с Марьяной, помогала и ассистировала. Считаю такую работу очень важной. Мне кажется, что спорт должен приносить пользу и спортсмену, и окружающим людям, тогда это правильный и нужный спорт.

фото из личного архива Александры Наумовой фото из личного архива Александры Наумовой 1 из 2

– Как занятия пауэрлифтингом влияют на твою жизнь? Есть ли какие-то ограничения в питании?

– После того, как я начала заниматься пауэрлифтингом, моя жизнь поменялась лишь отчасти. Во-первых, у меня появился дневник, куда я все записываю, во-вторых, я стараюсь питаться по времени, но каких-то конкретных отграничений в еде нет. Единственное, я стала есть меньше сладкого, стараюсь вообще не есть какой-либо фастфуд.

Для этого вида спорта надо есть больше белковой пищи, которая помогает развиваться мышцам и силе – это молочка, мясо и рыба. Обязательно ем витамины, но это, мне кажется, важно не только спортсменам. Конечно, иногда я бросаю тренировки на несколько недель и просто отдыхаю. Этим летом я почти месяц была в англоязычном лагере, там было не до спорта, но может это и к лучшему. Я соскучилась по тренировкам и начну их скоро с большим желанием.

– Чем ты любишь заниматься, кроме спорта?

– У меня много увлечений. Мне очень нравится танцевать, раньше я занималась спортивными танцами. Также я учусь играть на гитаре и иногда катаюсь на мотоцикле и на лошадях. В сентябре я планирую поехать в спортивный лагерь, в котором будут тренировки на мотоциклах и гидроцикле, а также будет школа, поэтому я не отстану от программы. Также я занималась на нескольких курсах журналистики, но пока не уверена, что это мне нравится.

Осенью вместе с Марьяной и папой, скорее всего, мы снова поедем в школы на Донбасс. Я уже жду этого и очень хочу, чтобы все получилось. Приятно приносить кому-то пользу.

фото из личного архива Александры Наумовой фото из личного архива Александры Наумовой 1 из 2

– У тебя есть спортивная мечта?

– Мне только 15 лет, и сейчас какой-то конкретной спортивной мечты у меня нет, но я бы очень хотела съездить на соревнования куда-нибудь за границу. Было бы круто выжать хотя бы килограммов 70–80 – это уже очень серьезный вес. Может когда-то и получится. Пока мой самый большой результат на тренировках – это 50 килограммов на шесть раз и 52,5 килограмма на один раз. Надеюсь, в этом году я выжму 60 килограммов.