РИАМО - 26 авг. На футбольном поле столичного стадиона «Москвич» начались работы по монтажу систем полива и дренажа, реконструкция данного объекта сделана на 65%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Реконструкцию стадиона начали в 2019 году, а уже к настоящему времени работы выполнены на 65%. Такой темп работ позволит провести открытие стадиона к будущей весне», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что сейчас на стадионе рабочие монтируют козырек над трибунами, а также проводят отделку фасадов и подтрибунных помещений.

«Кроме того, началось устройство пирога покрытия футбольного поля, прокладка системы полива поля и дренажа», – добавил заммэра.

По его словам, стадион «Москвич» после реконструкции будет важной точкой притяжения в районе Текстильщики. На нем можно будет проводить турниры по футболу и легкой атлетике.

В рамках проводимых работ на стадионе «Москвич» появятся сектора для прыжков с шестом, обычного и тройного прыжка в длину, прыжков в высоту, бега с препятствиями. Кроме того, там создадут легкоатлетическое ядро. Под трибунами расположится стрелковая галерея.

На стадионе оборудуют пресс-центр, зал для пресс-конференций, смешанную зону (mix-зона), рабочее помещение для прессы, ТВ и радиостудии, комментаторские. На втором уровне трибун сделют фойе для зрителей с санузлами.