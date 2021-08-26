РИАМО - 26 авг. Со следующего года в столице лекарства от рака последнего поколения станут получать пациенты с еще с 4 локализациями онкозаболеваний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня мы решили сделать следующий шаг. С 2022 года препараты последнего поколения будут получать пациенты еще с 4 локализациями рака – мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи», - написал Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что такое решение позволит программе современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний.

Несмотря на пандемию коронавируса, в городе продолжают реализовать программу повышения качества медпомощи. Программа помощи онкобольным - одна из наиболее важных.

Для столичных медучреждений закупили современную технику. Идет строительство и реконструкция стационаров и центров амбулаторной онкопомощи.

«Для определения оптимальной тактики лечения и подбора индивидуальной лекарственной терапии необходимо провести сложнейшие анализы. Чтобы решить эту задачу, в онкологических клиниках Москвы были развернуты 6 централизованных патоморфологических лабораторий, оснащенных по послед­нему слову техники и работающих по лучшим мировым стандартам», - подчеркнул мэр.