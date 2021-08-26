РИАМО - 26 авг. Пользователи «Одноклассников» теперь могут за пару кликов создать стикеры и мемы при помощи специального конструктора. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователи смогут быстро создавать контент для общения с друзьями и близкими даже без навыков дизайнера-художника. Например, можно легко и быстро создать стикеры с общими шутками или любимыми фразами.

Чтобы создать свой собственный стикер, нужно при написании нового сообщения нажать на иконку стикеров и перейти в раздел «Конструктор». В открывшемся окне пользователю необходимо выбрать понравившийся фон, после добавить текст и отправить готовый стикер собеседнику.

В качестве подложки для текста можно выбрать предустановленные фоны и картинки известных мемов, среди которых популярный персонаж Гарольд, собака сибу-ину и скульптура, олицетворяющая фразу «рукалицо».

В будущем коллекцию фонов будут пополнять изображениями партнеров.

Создавать стикеры в режиме конструктора можно только в десктопной версии «Одноклассников». После отправки они сохраняются в разделе «Последние» и будут доступны для отправки уже в мобильных приложениях на iOS и Android, а также в мобильной версии соцсети.