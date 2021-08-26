РИАМО - 26 авг. В столице принято решение реконструировать административное здание на Профсоюзной улице, сообщает пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

В августе градостроительная-земельная комиссия Москвы на заседании приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношения территории по адресу: улица Профсоюзная, владение 125, корпус 1 (ЮЗАО), на которой расположено административное здание.

Площадь участка составляет 0,4 гектара, на ней располагается административное здание площадью 6 350 квадратных метров.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, после реконструкции объекта его суммарная поэтажная площадь может составить 9 970 квадратных метров.